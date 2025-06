Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Unfall im Donnersbergring gesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (8.6.) kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Donnersbergring, bei dem eine 28-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr mit ihrem schwarzen Kleinwagen den Donnersbergring in Richtung Innenstadt, als sie aus bisher ungeklärten Gründen auf Höhe der Weinbergstraße nach Rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten Auto kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei weitere Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die 28 Jahre alte Fahrerin erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau aus Rüsselsheim zuvor auch in zwei weitere Verkehrsunfälle im Bereich von Eberstadt verwickelt gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu sowie zur Unfallursache dauern aktuell noch an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210 in Verbindung zu setzen.

