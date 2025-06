Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus - Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Einbruch in Jugendraum - Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl von E-Scooter - Kennzeichen entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (28.05.), gegen 21.30 Uhr, versuchte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in der Karl-Weitz-Straße zu verschaffen, indem er an einer Keller- und einer Terrassentür hebelte. Da dies misslang, rückte er von seinem Vorhaben ab und verließ den Tatort mit einem E-Scooter in Richtung "Wiesenweg". Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: dunkle Kleidung, Maske.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (28.05.) bis Freitag (30.05) betraten Unbekannte ein Firmengelände in der Bahnhofstraße und versuchten eine in einem Rolltor verbaute Tür aufzubrechen. Da dies misslang, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und verließen das Gelände in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Jugendraum

Schwalmtal. In der Nacht auf Freitag (30.05.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Jugendraum in der Sudetenstraße im Ortsteil Brauerschwend, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und beschädigten ein Kabel der Musikanlage. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Schotten. In der Straße "Am Sportplatz" im Ortsteil Rudingshain versuchten Unbekannte in der Nacht auf Samstag (31.05) in ein Vereinsheim einzubrechen. Hierzu schoben sie eine Jalousie nach oben und warfen mit einem Stein gegen die Fensterscheibe. Da die Scheibe stand hielt, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen das Gelände in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Scooter

Alsfeld. Am Samstag (31.05.), zwischen 16 und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte einen E-Scooter der Marke XAOMI mit dem Kennzeichen 579-MZT im Wert von rund 200 Euro. Dieser war vor einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Wartenberg. In der Nacht zu Sonntag (1.06.) wurden die beiden amtlichen Kennzeichen (VB-NR 1106) eines schwarzen Hyundai Tucson, der in der Friedhofstraße in Landenhausen geparkt war, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

