Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 54-jähriger Alexander P. vermisst

Vogelsbergkreis (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe: 54-jähriger Alexander P. vermisst

Mücke. Die Polizei sucht nach Alexander P. aus Mücke-Merlau. Der Mann wird seit Montag (2.06.), gegen 10 Uhr, vermisst. Er wurde letztmalig am Montagmorgen in der Bahnhofstraße gesehen und hat die Adresse in einem roten Hyundai i10 mit VB-Kennzeichen in unbekannte Richtung verlassen.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Er kann wie folgt beschrieben werden: 54 Jahre alt, circa 184 cm groß, circa 130 kg, Glatze, Schnurbart, bekleidet mit blauem Oberteil, schwarze Adidas Sporthose.

Personen, die Hinweis zu dem Aufenthaltsort des vermissten Mannes geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

