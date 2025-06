Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vogelsbergkreis (ots)

Am Sonntag (01.06.), gegen 14:50 Uhr, kam es auf der L 3072 bei Mücke-Atzenhain - Kreuzung K 44 / Lehnheimer Straße - zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Gießen befuhr mit ihrem Pkw die K 44 von Merlau kommend in Richtung Atzenhain. An der oben benannten Örtlichkeit wollte sie die L 3072 nach Atzenhain queren. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Wuppertal befuhr mit seinem voll besetzten Pkw die L 3072 von Lehnheim kommend in Richtung Autobahn A5. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Pkw der Unfallverursacherin war mit drei Personen besetzt, alle wurde durch das Unfallgeschehen verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die fünf Insassen des anderen Pkw wurden nach Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die L 3072 war für die Dauer der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt. Neben vier Rettungswagen und einem Notarzt, war die Freiwillige Feuerwehr Mücke mit 42 Einsatzkräften vor Ort.

