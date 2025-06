Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall einer E-Bike-Fahrerin mit Personenschaden in Gersfeld

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Samstag, (31.05.), gegen 14 Uhr kam es in der Hauptstraße in Gersfeld (Hettenhausen) zu einem Alleinunfall mit Personenschaden. Eine 60-jährige E-Bike-Fahrerin befuhr die besagte Hauptstraße aus Richtung der Ebersberger Straße kommend in Fahrtrichtung der Siedlungsstraße. Auf Höhe der dortigen Eisdiele stürzte die E-Bike-Fahrerin ohne Fremdeinwirkung auf der Straße und verletzte sich hierbei nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Diese wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am E-Bike entstand Sachschaden von mindesten 150 Euro.

Vor Ort eingesetzt waren eine Streife der Polizeistation Hilders sowie ein Rettungswagen.

