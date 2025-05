POL-OH: Umgefallener Baum auf Autobahn A7 zertrümmert Windschutzscheibe von LKW

Fulda (ots) - Tann. Am frühen Samstagmorgen (31.05.) ereignete sich gegen 00:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3175 in Höhe dem Tanner Ortsteil Dietgeshof. Ein 19-jähriger und dessen ebenfalls gleichaltriger Beifahrer, beide aus der Stadt Tann, mussten mit ihrem Pkw auf dem Gefällestück aus Theobaldshof kommend in Fahrtrichtung Tann einem Wildtier ausweichen. Dadurch verlor der Fahrer die ...

mehr