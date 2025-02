Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Wertgegenstände - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Donnerstag (06.02.2025) ist es in den Nachmittags bzw. frühen Abendstunden zu einem Einbruch in der Lagemannstraße in Freudenberg gekommen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 14:45 Uhr und 19:15 Uhr auf der rückwärtigen Hausseite gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Im Kellergeschoss durchsuchten sie Schränke und Schubladen mehrerer Zimmer.

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie unter anderem eine Armbanduhr der Marke Stern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

