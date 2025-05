Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlagen, 2 Leichtverletzte

Fulda (ots)

Tann. Am frühen Samstagmorgen (31.05.) ereignete sich gegen 00:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3175 in Höhe dem Tanner Ortsteil Dietgeshof. Ein 19-jähriger und dessen ebenfalls gleichaltriger Beifahrer, beide aus der Stadt Tann, mussten mit ihrem Pkw auf dem Gefällestück aus Theobaldshof kommend in Fahrtrichtung Tann einem Wildtier ausweichen. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über den Mitsubishi. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Ersthelfer am Unfallort konnten die beiden Personen aus dem Fahrzeug befreien. Beide Personen wurden durch den Verkehrsunfall zum Glück nur leicht verletzt und mittels zweier Rettungswagen zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Die FFW Tann war mit 27 Einsatzkräften vor Ort.

Die L3175 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen des nicht mehr fahrbereiten Pkw im Bereich der Unfallstelle bis 01:40 Uhr voll gesperrt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell