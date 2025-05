Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfälle mit jeweils 1 leichtverletztem Verkehrsteilnehmer

Fulda (ots)

1.

Eichenzell. Am Freitag (30.05.) befuhr gegen 14:45 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Hünfeld mit seinem Motorrad die B279 aus Thalau kommend in Richtung Döllbach. In Höhe des dortigen Parkplatzes bremste ein vor ihm fahrender 25-jähriger Mann aus Motten mit seinem Fiat Ducato verkehrsbedingt ab. Der Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Infolge des Aufpralls rutschte der Zweiradfahrer über die Gegenfahrbahn in die Schutzplanke und wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1600 Euro.

2.

Am Freitag (30.05.) befuhr gegen 13:35 Uhr ein 62-jähriger Mann aus Künzell mit seinem Pkw Smart die Frankfurter Straße in Fulda stadtauswärts. In Höhe Frankfurter Straße 80 wollte er in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und übersah hierbei einen 49-jährigen Fahrradfahrer aus Schlitz, der den parallel verlaufenden Fahrradstreifen mit seinem Mountainbike in gleicher Richtung befuhr. Es kam zur Kollision mit dem Radfahrer, welcher infolgedessen stürzte und leicht verletzt wurde. An Fahrrad und Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2100 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell