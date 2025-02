Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anrufe mit betrügerischer Absicht

LPI Gotha (ots)

Gestern sowie im Laufe des heutigen Tages häuften sich zum wiederholten Male sogenannte "Schockanrufe". Die LPI Gotha registrierte insgesamt 15 Fälle. Neun Fälle betrafen den Ilm-Kreis, drei den Landkreis Gotha und drei den nördlichen Wartburgkreis. Per Telefonat gaben sich unbekannte Täter zumeist als Polizeibeamte aus. Sie spiegelten den Angerufenen entweder vor, dass ein naher Angehörigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Zahlung einer Kaution aus der Haft entlassen werden würde oder dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei und daher nach Wertgegenständen gefragt würde. In einem Fall wurde ein finanzielles Guthaben suggeriert, welches auf ein anderes Konto transferiert werden sollte. Die unbekannten Täter versuchten dabei, an die Zugangsdaten des Kontos zu gelangen. In keinem dieser Fälle hatten die Betrüger Erfolg.

Die Polizei gibt nochmals folgende Handlungsempfehlung:

- Geben Sie keine personenbezogenen Daten per Telefon preis - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung - Geben Sie keine Auskunft über Ihre finanzielle Situation - Veranlassen Sie keinen Fremd-Zugriff auf Ihr Konto oder andere Zahlungsdienste - Wenden Sie sich im Zweifel an die örtlich zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie ggf. den Notruf 110 - Klären Sie Ihre Angehörigen über solche Betrugsversuche auf

Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell