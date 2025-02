Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Fußgängerin

Ilmenau (ots)

Gestern gegen 18.00 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Oehrenstöcker Straße und wollte nach links in Straße "Am Stollen" abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 80-Jährige, die gerade ebendiese überqueren wollte. Es kam zur Kollision mit dem Außenspiegel des Fahrzeuges. In dessen Folge stürzte die Frau und verletzte sich leicht. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell