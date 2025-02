Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermeintlicher Unfallverursacher geflohen - Zeugenaufruf

Stadtilm - B90 (Ilm-Kreis) (ots)

Am 28.01.2025 gegen 16.30 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit einem Audi die B90 aus Richtung BAB 71 kommend in Richtung Rudolstadt. Am Abzweig Stadtilm wollte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem silberfarbenen Pkw auf die B90 in gleicher Richtung auffahren und nutze dazu den Beschleunigungsstreifen. Als der Audi auf Höhe des silberfarbenen Pkw war, wollte dieser plötzlich die Fahrbahn verbotswidrig überqueren und übersah dabei offenbar die Frau. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge wobei unfallbedingter Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend pflichtwidrig über die L3087 in Richtung Stadtilm. Ersten Erkenntnissen nach, ist das vermeintliche Verursacherfahrzeug im hinteren linken Bereich beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Zeugen, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0025597/2025 zu melden. (mla)

