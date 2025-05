POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 12-jährigen Melia R.

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Diebstahl aus Pkw Lautertal. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Mittwoch (28.05.), gegen 3.30 Uhr, in der Untergasse und in der Obergasse im Ortsteil Eichelhain unberechtigt zwei Pkw, die vor Wohnhäusern standen und suchten in den Innenräumen nach Wertgegenständen - in der Untergasse nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. In ...

