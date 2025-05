Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Lautertal. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Mittwoch (28.05.), gegen 3.30 Uhr, in der Untergasse und in der Obergasse im Ortsteil Eichelhain unberechtigt zwei Pkw, die vor Wohnhäusern standen und suchten in den Innenräumen nach Wertgegenständen - in der Untergasse nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. In der Obergasse stahlen die Täter Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Alsfeld. In der Karl-Weitz-Straße brachen Unbekannte am Mittwochabend (28.05.), gegen 21.30 Uhr, in ein Zweifamilienhaus ein. Die Täter scheiterten und hinterließen rund 300 Euro Sachschaden an Zugangstüren. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

