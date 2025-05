Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Farbschmierereien

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Hofbieber. Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zu Mittwoch (28.05.), gegen 3.30 Uhr, in der Straße "Am Golfplatz" aus zwei vor Wohnhäusern abgestellten Pkw Wertgegenstände zu stehlen - nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. In beiden Fällen kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden: männlich, 175 cm groß, schlanke Statur, trug wie/blau/schwarze Nike-Turnschuhe, einen Rucksack und eine Umhängetasche, mit einem Mountainbike unterwegs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Bad Salzschlirf. In der Nacht zu Donnerstag (29.05.) beschmierten Unbekannte ein Gebäude im Bereich Kurpark mit Farbe. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

