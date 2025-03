Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Betrunkener sorgt für mächtig Ärger im Bahnhof

Großenlüder (Landkreis Fulda) (ots)

Betrunken und gewalttätig, so zeigte sich gestern Abend (13.3. / 19:30 Uhr) ein 26-Jähriger aus Bad Salzschlirf. Der Mann soll im Bahnhof Großenlüder gegen die Scheibe des Fahrdienstleiters geschlagen und getreten haben. Zudem soll er an die Tür uriniert haben. Weiterhin begab er sich absichtlich in den Gleisbereich, um den Zugverkehr zu stören. Nur durch zwei Streifen des Bundespolizeireviers Fulda konnte der stark alkoholisierte (Atemalkoholtest 1,84 Promille) und aggressive Mann in die Ausnüchterungszelle des Polizeipräsidiums Osthessen gebracht werden. Während der Fahrt beleidigte er zudem die eingesetzten Beamten. In der Zelle angekommen, schlug er sogar mit der Faust in Richtung eines Beamten, der den Angriff glücklicherweise abwehren konnte. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 26-Jährigen Strafverfahren u.a. wegen Beleidigung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle kam der Mann heute Morgen wieder frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell