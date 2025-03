Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Präventionsaktion der Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel/Gießen/Fulda (ots)

Anlässlich des Weltfrauentags (8.3.) führte die Bundespolizeiinspektion Kassel in Kassel, Fulda und Gießen verschiedene Präventionsveranstaltungen durch. In den frühen Samstagabendstunden begleiteten Polizisten in ziviler Kleidung und in Uniform Züge des Nahverkehrs.

Gezielt wurden weibliche Reisende angesprochen und gefragt, wie sicher sie sich in Zügen und in Bahnhöfen fühlen. Zudem wurde den Reisenden auch verdeutlicht, wie man sich im Ernstfall verhält und auf sich aufmerksam macht.

Wie verhalte ich mich richtig ohne mich selber in Gefahr zu bringen?

- Darauf lag das Hauptaugenmerk im Bereich der Zivilcourage.

Über Gewalt sprachen die eingesetzten Bundespolizisten mit Eltern, deren Kindern und mit Jugendlichen. Zudem wurden diverse Flyer zu diesem Thema verteilt. Opferschutz stand ebenfalls an der Tagesordnung. Es wurden Gespräche über die Themen Hass und Gewalt, Körperverletzung und sexuelle Gewalt geführt. Die Bundespolizeiinspektion Kassel zieht ein positives Resümee aus der Aktion selbst und dem großen Interesse der Reisenden zu diesen wichtigen Themen.

