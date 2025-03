BPOL-KS: Spendendosen gestohlen

Kassel/Gießen/Fulda (ots) - Anlässlich des Weltfrauentags (8.3.) führte die Bundespolizeiinspektion Kassel in Kassel, Fulda und Gießen verschiedene Präventionsveranstaltungen durch. In den frühen Samstagabendstunden begleiteten Polizisten in ziviler Kleidung und in Uniform Züge des Nahverkehrs. Gezielt wurden weibliche Reisende angesprochen und gefragt, wie sicher sie sich in Zügen und in Bahnhöfen fühlen. Zudem ...

