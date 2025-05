Fulda (ots) - Am Mittwochnachmittag (28.05.), 15.23 Uhr, bog ein 82-jähriger Mercedes Fahrer aus Hofbieber verbotswidrig von der Gutenbergstraße in Fulda nach links auf die Dalbergstraße ein, um in Richtung Petersberg weiterfahren zu können. Dabei übersah er offenbar einen 57-jährigen VW Fahrer aus Bad Salzschlirf, welcher die Dalbergstraße in entgegengesetzter ...

