POL-OH: Unerlaubter Wendevorgang führt zu schwerem Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Mittwochnachmittag (28.05.), 15.23 Uhr, bog ein 82-jähriger Mercedes Fahrer aus Hofbieber verbotswidrig von der Gutenbergstraße in Fulda nach links auf die Dalbergstraße ein, um in Richtung Petersberg weiterfahren zu können.

Dabei übersah er offenbar einen 57-jährigen VW Fahrer aus Bad Salzschlirf, welcher die Dalbergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei die 17-jährige Beifahrerin des VW Fahrers leicht verletzt wurde.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 7.000 Euro

