Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mitteilung über zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (28.05.), gegen 08.44 Uhr, befuhr eine 32-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen Renault Megane die Bismarckstraße. In Höhe zur Einmündung der Hainstraße wollte sie nach links auf diese einbiegen. Ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem grauen VW Golf die Hainstraße und befand sich ungefähr auf gleicher Höhe zum PKW der Frau. Als die Dame den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie offenbar den neben ihr fahrenden Mann und prallte mit der vorderen linken Front ihres Fahrzeuges gegen die rechte hintere Seite des VW Golf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ludwigsau-Mecklar. Am Mittwoch (28.05.), gegen 14.59 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Hohenroda-Mansbach mit seinem weißen Mercedes Vito die Friedloser Straße in Richtung der Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Ludwigsau. Vor dem Mann fuhr ein schwarzer Mercedes GLC einer 58-jährigen Frau aus Niederaula in die gleiche Richtung. Während sich im Bereich zur Zufahrt der B 27 die Dame mit ihrem PKW noch auf dem Einfädelungsstreifen befand, setzte der Mann aus Hohenroda bereits zum Fahrstreifenwechsel an und bemerkte offenbar zu spät, dass die Dame aufgrund eines sich von hinten herannahenden Fahrzeugs einen Bremsvorgang einleitete. Der 34-Jährige prallte mit seinem Vito auf das Heck des Mercedes GLC und beschädigte hierdurch beide Fahrzeuge derart stark, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 16.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Liemen, PHK` in

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell