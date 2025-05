Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Am Dienstag (27.05.), gegen 6:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda die Straße "Pröbelsfeld" aus Richtung Sickelser Straße kommend, während ein 37-jähriger Audi-Fahrer aus Fulda die Straße "Am Schafberg" in Richtung "Pröbelsfeld" befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es aus derzeit ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Autos. Beide Fahrer wurden hierbei leicht verletzt, der 20-jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 22.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Unfall zwischen Lkw und Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.05.), gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Forbach die Rudolf-Diesel-Straße von Rosi's Autohof kommend in Richtung B 27 um in diese einzubiegen. Ein 63-Jähriger VW Fahrer aus Rotenburg a. d. Fulda befuhr die B 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.05.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 85-jährige Skoda-Fahrer aus Kirchheim die Bundesstraße 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Asbach und fuhr in den Kreisverkehr in Höhe der Eichhofsiedlung ein. Aus derzeit ungeklärter Ursache kollidierte sie hierbei mit dem VW-Golf eines 54-Jährigen aus Malsfeld, der den oben genannte Kreisverkehr befuhr. Es entstand Sachschaden von rund 4.700 Euro.

Rangierunfall auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.05), gegen 9 Uhr, touchierte der 51-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Lahnstein aus bisher ungeklärter Ursache beim Rangieren auf einen Parkplatz den geparkten Audi A3 eines 25-Jährigens aus Neuenstein. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 EUR.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

