POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung bei der Polizeistation Bad Hersfeld

Vogelsbergkreis (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch rollende Kabeltrommel - Zeugen gesucht! Alsfeld. Am Donnerstag (15.05.), gegen 21:50 Uhr, nahmen Unbekannte eine teilweise abgespulte 70 x 100 cm große Telefonkabeltrommel von einer Baustelle in der Landgraf-Hermann-Straße unbefugt an sich ...

mehr