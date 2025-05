Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch rollende Kabeltrommel - Zeugen gesucht! - 61-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern - Farbschmierereien - Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen

Vogelsbergkreis (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch rollende Kabeltrommel - Zeugen gesucht!

Alsfeld. Am Donnerstag (15.05.), gegen 21:50 Uhr, nahmen Unbekannte eine teilweise abgespulte 70 x 100 cm große Telefonkabeltrommel von einer Baustelle in der Landgraf-Hermann-Straße unbefugt an sich und ließen diese die Straße "Im Grund" herunterrollen. Eine aufmerksame Fußgängerin erkannte die ihr entgegenrollende Trommel und konnte ihr glücklicherweise rechtzeitig ausweichen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

61-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern

Vogelsbergkreis. Ein 61-jähriger Mann ist am Dienstag (13.05.) Opfer von dreisten Betrügern geworden. Er erhielt einen Anruf von einer ihm unbekannten Nummer. Im Verlauf des Telefonats gaukelte man ihm vor, dass er bei einem Gewinnspiel teilgenommen und einen hohen Geldbetrag gewonnen hätte. Um den vermeintlichen Gewinn abrufen zu können, wurde er durch geschickte Gesprächsführung dazu gebracht, mehrere Gutscheincodes im Wert von rund 1.000 Euro zu kaufen und die Daten telefonisch zu übermitteln. Die versprochene Gegenleistung erhielt der Mann nicht.

Tipps der Polizei:

Seien Sie achtsam: Trickbetrug ist vielfältig. Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben - Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück - Überprüfen Sie die Quelle und die Angaben der Anrufer - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Farbschmierereien - Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen

Schotten. Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitag (23.05) bis Montag (25.05) die Wände der Umkleide einer Turnhalle im Lindenweg mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - unter anderen mit einem Hakenkreuz. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

