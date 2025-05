Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Taschendiebe unterwegs

Hersfeld Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Hohenroda. In der Nacht auf Dienstag (27.05) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "Eisfeld" im Ortsteil Mansbach, indem sie eine Holztür aufhebelten. Anschließend entwendeten sie aus den Räumlichkeiten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebe unterwegs

Bebra. Am Dienstag (27.05.), gegen 10.15 Uhr, entwendeten Unbekannte auf derzeit ungeklärte Art und Weise auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße eine Geldbörse aus einer Handtasche, die eine Kundin an einem Einkaufwagen hängend mitführte. Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.05.), gegen 10.30 Uhr, entwendeten Langfinger in einem Einkaufsmarkt in der Friedloser Straße eine Geldbörse aus der geschlossenen Jackentasche einer Kundin. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 400 EUR.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.05.), gegen 11.30 Uhr, stahlen Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am langen Roth" in Heringen die Geldbörse einer Kundin, die in einer Stofftasche an ihrem Einkaufswagen hing. Der Wert des Diebesgut liegt bei rund 20 Euro.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

