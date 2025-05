Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Baggerschaufel gestohlen - Autokennzeichen gestohlen - Wahlplakate beschädigt - Farbschmierereien

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Künzell. In der Turmstraße im Ortsteil Dirlos versuchten Unbekannte am Dienstagabend (27.05.), gegen 19.45 Uhr, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die beiden Täter scheiterten an einem Fenster im Hinterhof sowie an der Eingangstür und flüchteten. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1: männlich, bekleidet mit grauem Hoody, grauer Jogginghose und grauen Sportschuhen

Täter 2: männlich, Bart, bekleidet mit grünem Hoody, schwarzer "Tommy Hilfiger"-Jacke, schwarzer Hose, schwarzer Baseballcap, blauer OP-Maske

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baggerschaufel gestohlen

Fulda. Von einer Baustelle in der Fritzlarer Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (23.05.) und Dienstagmorgen (27.05.) eine Baggerschaufel im Wert von rund 100 Euro.

Autokennzeichen gestohlen

Petersberg. Im Weiherweg entwendeten Unbekannte am Dienstagabend (27.05.), zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, beide amtlichen Kennzeichen FD-ME 54 von einem Audi A3.

Flieden. In der Nacht zu Dienstag (27.05.) stahlen Unbekannte von einem auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße abgestellten Renault Scenic die amtlichen Kennzeichen FD-TS 2022.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wahlplakate beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (27.05.) beschädigten Unbekannte in der Michael-Henkel-Straße Wahlplakate.

Farbschmierereien - Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Hünfeld. Auf einem Kinderspielplatz in der Straße "Im Haselgrund" wurde am Donnerstag (22.05.) festgestellt, das Unbekannte ein Spielhäuschen mit Farbe beschmiert hatten - unter anderem mit einem Hakenkreuz.

(PB)

