Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht in Hilders - Zeugen gesucht

Hilders. In der Nacht auf Mittwoch (27.05.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen BMW Kombi, der in der Heidelsteinstraße vor einem Wohnhaus geparkt war, auf der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Hilders)

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Fulda. Am Montag (26.05.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Ford-Fahrer die Petersberger Straße in Richtung Dalbergstraße und bog nach links in Goethestraße ab. Aus derzeit unbekannter Ursache kollidierte er dabei mit einem 60-jährigen Harley Davidson-Fahrer aus Fulda, der die Petersberger Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Mähfahrzeug gestreift

Rotenburg a. d. Fulda. Am Montag (26.05.), gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Erlensee mit seinem Unimog die K 58 von Bosserode kommend in Richtung Richelsdorf und führte dabei Mäharbeiten am rechten Grünstreifen durch. Ein 41-jährige Wildeckerin befuhr ebenfalls die K 58 in gleicher Richtung und streifte aus bisher ungeklärter Ursache den Unimog im Verlauf des Überholvorgangs. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Zusammenstoß von zwei Autos

Bad Hersfeld. Am Montag (26.05.), gegen 15.30 Uhr, befuhr eine --jährige Skoda-Fahrerin aus Haunetal den rechten von zwei Fahrstreifen der Franfurter Straße in Richtung Hochbrücke. Ein --jähriger Golf-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Kleine Industriestraße um in die Frankfurter Straße einzubiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit der Skoda-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Friedewald - Zeugen gesucht

Friedewald. In der Nacht auf Sonntag (18.05.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen BMW, der in der Straße "Am Amtsgarten" vor einem Wohnhaus geparkt war, auf der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell