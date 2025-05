POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Osthessens

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Vereinsheim Alsfeld. In der Nacht auf Montag (26.05) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Vereinsheim im Sielweg in Leusel in dem sie ein Fenster aufbrachen. Anschließend öffneten sie einen dort befindlichen Tresor gewaltsam und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere ...

