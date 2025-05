POL-MFR: (483) Serie von Diebstählen an Pkw - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (08.05.2025) trat ein 68-jähriger Mann mehreren Frauen in schamverletzender Weise im U-Bahnhof Maximilianstraße in Nürnberg gegenüber. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Gegen 14:45 Uhr hielten sich mehrere Frauen im U-Bahnhof auf, als ein zunächst unbekannter Mann sie ansprach. Der Mann zeigte sich den Damen in unsittlicher Weise, woraufhin diese die Polizei ...

mehr