HZA-BI: Bielefelder Zoll deckt illegale Beschäftigung in Löhne auf/Arbeitnehmer versucht sich mit gefälschten Dokumenten auszuweisen

Bei der Überprüfung eines Restaurants in Löhne stellte der Bielefelder Zoll zwei illegal beschäftigte vietnamesische Staatsangehörige fest, die ohne die für die Ausübung von Beschäftigungen notwendigen Genehmigungen dort arbeiteten.

Am Samstag, den 01.03.2025, führten Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Herford in den Abendstunden verdachtslose Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz in mehreren Gastronomiebetrieben im gesamten Kreis Herford durch.

Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden die beiden 22- und 37-jährigen Männer in dem Restaurant in Löhne beim Kochen angetroffen. Der 22-Jährige wies sich mit einem Reisepass aus, besaß jedoch kein gültiges Visum für Deutschland und lediglich einen Aufenthaltstitel für Ungarn. Mit den vorgelegten Dokumenten durfte er in Deutschland nicht arbeiten. Die Ausländerbehörde des Kreises Herford entscheidet über das weitere Vorgehen.

Der 37-Jährige, der der FKS schon aufgrund eines früheren Strafverfahrens wegen illegalen Aufenthalts bekannt war, versuchte sich mit gefälschten Dokumenten, einem tschechischen Reisepass sowie einem tschechischen Personalausweis, auszuweisen. Der Täuschungsversuch war jedoch vergebens und kam ans Tageslicht.

Der Mann hat sich somit neben dem illegalen Aufenthalt auch der Urkundenfälschung strafbar gemacht. Da der Verdacht bestand, dass dieser seinen illegalen Aufenthalt durch die Verwendung der gefälschten Dokumente verschleiern wollte, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch die zuständige Landespolizei in Gewahrsam genommen und noch am Sonntag, den 02.03.2025, durch die Ausländerbehörde des Kreises Herford aus Deutschland ausgewiesen.

Zudem sind durch den Zoll Ermittlungen gegen den Arbeitgeber aufgenommen worden.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Bielefeld bekämpft Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung durch Prüfungen und Ermittlungen an vier für den Bezirk zuständigen Standorten in Herford, Paderborn, Hamm und Bielefeld.

