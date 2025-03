Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Gemeinsame Kontrollaktion von Zoll, Polizei und Ordnungsamt in Bielefelder Innenstadt/Bekämpfung der Schwarzarbeit und Steueraufsichtsmaßnahmen im Fokus

Bielefeld (ots)

Am heutigen Donnerstag (06.03.2025) führen die Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Bielefeld gemeinsam mit der Polizei Bielefeld und dem Ordnungsamt der Stadt Bielefeld eine konzentrierte Kontrollaktion bei verschiedenen Kioskbetrieben im Innenstadtbereich durch.

Schwerpunkte dieser gemeinsamen verdachtsunabhängigen Kontrollaktion unter Federführung des Hauptzollamtes Bielefeld, die in den späten Nachmittagsstunden begonnen hat, sind unter anderem die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie die Überprüfung der in den Ladengeschäften zum Verkauf angebotenen Waren im Rahmen sogenannter Steueraufsichtsmaßnahmen. Dabei geht es in erster Linie um Verbrauchsteuern wie beispielsweise die Tabaksteuer.

Um den reibungslosen Ablauf der gesamten Aktion im teils stark frequentierten Kontrollraum zu gewährleisten, sind auch zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Die Polizei Bielefeld unterstützt die Maßnahmen des Hauptzollamtes im Rahmen der Amtshilfe mit Einsatzkräften der Soko Innenstadt und der Bereitschaftspolizei.

Die Ergebnisse zu den heutigen noch bis in die Abendstunden andauernden Kontrollen werden mit gesonderter Pressemitteilung bekannt gegeben.

