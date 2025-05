Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (480) GPS-Sender von Traktoren entwendet - Zeugenaufruf

Roßtal (ots)

In der Nacht von Dienstag (06.05.2025) auf Mittwoch (07.05.2025) entwendeten Unbekannte im Kreis Ansbach von mehreren Traktoren die zugehörigen GPS-Empfänger und verursachten einen hohen Entwendungsschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Insgesamt vier Fälle brachten die Geschädigten bei der Polizei zur Anzeige. In der Nacht verschafften sich die Unbekannten Zugang zu den jeweiligen Fahrzeughallen und entwendeten dort an den abgestellten Traktoren GPS-Sender bzw. zugehörige Satellitenempfänger.

Die einzelnen Tatorte befanden sich in Sachsen b. Ansbach (zwei Fälle im Gemeindeteil Hirschbronn), in Roßtal, Oberbüchleiner Straße sowie in Petersaurach (Gemeindeteil Langenloh).

Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf einen hohen 5-stelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und geht auf Grund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs von einer Tatserie aus. Die Beamten bitten Personen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben (Personen, Fahrzeuge, Geräusche etc.), sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

