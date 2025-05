POL-MFR: (477) 64-jähriger Jürgen M. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Schwabach (ots) - In einem unbewohnten Anwesen in Schwabach brach aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend (06.05.2025) ein Brand aus. Während die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort ist, hat die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 21:05 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) Feuer in einem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße ...

