POL-PDKO: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall - Fahrer festgenommen nach Drohneneinsatz

Weitersburg (ots)

Weitersburg - Am Freitagmorgen fiel der Polizei in der Ortslage Weitersburg ein weißer BMW 1er auf, der bereits wenige Stunden zuvor von Kräften der Polizeiinspektion Neuwied verfolgt worden war. Das Fahrzeug sollte erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, jedoch versuchte sich der Fahrer durch eine riskante Fahrweise der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht führte mit hoher Geschwindigkeit durch Weitersburg, weiter nach und durch Höhr-Grenzhausen und schließlich in einen Feldweg, wo der flüchtige Pkw verunfallte.

Nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort, während die drei weiteren Insassen durch die Polizeikräfte in Gewahrsam genommen wurden. Bei einem der Insassen wurden Betäubungsmittel gefunden, während ein anderer eine größere Menge Bargeld mit sich führte, dessen Herkunft nicht plausibel erklärt werden konnte. Die genannten Gegenstände wurden für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen konnte der angeforderte Polizeihubschrauber nicht starten. Daher wurde eine Drohne der Drohneneinheit Mayen-Koblenz eingesetzt, um die Suche nach dem Flüchtigen zu unterstützen. Diese konnte mittels Wärmebildkamera etwa zwei Stunden nach der Flucht eine Person im Unterholz des Waldes aufspüren. Nach der Ergreifung stellte sich heraus, dass es sich um den gesuchten 25-jährigen Fahrzeugführer handelte. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zum Zeitpunkt der Festnahme unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Zudem war das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, und der Pkw wurde beschlagnahmt.

Ein besonderer Dank gilt der Drohneneinheit Mayen-Koblenz. Nur durch den Einsatz der Drohne war es möglich, den Flüchtigen zu lokalisieren und festzunehmen.

