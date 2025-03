Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Simmern - Falschfahrer auf der B 50 - Zeugen gesucht

Simmern (ots)

Am 13.03.2025 gegen 08:50 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der B 50, kurz vor der Abfahrt Simmern- Mitte, gemeldet. Dieser war auf der Richtungsfahrbahn Flughafen Hahn in Richtung A 61 unterwegs. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision. Kurze Zeit später fuhr der Falschfahrer von der B 50 ab, um dann wieder auf die Bundesstraße Richtung A 61, dieses Mal jedoch in korrekter Richtung, aufzufahren. In Rheinböllen konnte er letztendlich gestoppt werden. Die Polizei Simmern erbittet sachdienliche Hinweise unter 06761-9210.

