Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Viertelfinale FC Karbach gegen Eintracht Trier

Emmelshausen (ots)

Am Mittwoch den 12.03.2025 fand die Viertelfinalbegenung im Rheinlandpokal zwischen dem FC Karbach und der Eintracht Trier statt. Das Spiel startete um 19:30 Uhr am Sportplatz in Emmelshausen und endete mit 0:4 für die Eintracht Trier. Etwa 600 Zuschauer sahen sich das Spiel bei kühlem Wetter an. Etwa 250 davon aus Trier. Das Spiel verlief absolut friedlich und wurde von etwa 25 Kräften der Polizei und des Kommunalen Vollzugsdienstes begleitet. Es wurden keine Störungen aufgrund des Fußballeinsatzes bekannt. Die Polizei bedankt sich bei allen Verantwortlichen und Beteiligten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell