POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz - Zeugenaufruf

56154 Boppard, Oberstraße (ots) - Am 10.03.2025, gegen 22:00 Uhr, gerieten eine Plastikmülltonne auf Höhe der Hausnummer 163 und ein Rollcontainer Restmüll auf Höhe der Hausnummer 142 auf bisher ungeklärte Art und Weise in Brand. Das Feuer konnte durch Passanten/Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion Boppard erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard tel:06742 809-0 ...

