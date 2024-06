Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag hatten es Diebe in Nordhausen auf den Inhalt eines auf einem Schulgelände in der Straße der Genossenschaft abgestellten Überseecontainers abgesehen. Zwischen Mittwochabend, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt auf das Schulgelände. In weiterer Folge öffneten sie den Container gewaltsam und entwendeten daraus eine Flexsäge des Herstellers Stihl im Wert von etwa 1500 Euro. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich widerrechtlich auf dem Schulgelände aufhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0158771

