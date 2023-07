Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten bei Wolgast auf der B 111 (LK VG)

Wolgast (ots)

Am 29.07.2023 gegen 14:40 Uhr kam es auf der Kreuzung B 111/L26 (bei Wolgast) zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Hierbei befuhr der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Audi die L26 aus Richtung Hohendorf kommend in Richtung B111. An der Kreuzung B111/L26 überfuhr der den Kreuzungsbereich in Richtung Schalense. Hierbei übersah er den auf der B111 fahrenden vorfahrtsberechtigten und aus Wolgast kommenden 73-jährigen Fahrzeugführer eines PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden vier Personen verletzt. Der 22-jährige Audi-Fahrer, die 61-jährige deutsche Beifahrerin im BMW und ein 7-jähriges deutsche Kind im BMW wurden leichtverletzt. Diese konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die 22-jährige deutsche Beifahrerin im PKW Audi wurde so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Die B111 musste während der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

