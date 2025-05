Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (475) Zeugenaufruf nach Einbruch in Kindertagesstätte

Herzogenaurach (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (03.05.2025) und Montagmorgen (05.05.2025) in das Gebäude einer Kinderkrippe in Heßdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die unbekannten Personen verschafften sich zwischen 20:30 Uhr am Samstag und 06:40 Uhr am Montag mutmaßlich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu der Kindertagesstätte in der Schulstraße. Im Innenraum brachen sie zudem mehrere Türen auf und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Darüber hinaus entwendeten sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach nahm den Sachverhalt auf und veranlasste eine Spurensicherung am Tatort. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

