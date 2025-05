POL-MFR: (481) Einbruch in Bürokomplex im Nürnberger Osten - Tatverdächtiger ermittelt

Schwabach (ots) - Wie mit Meldung 476 vom 06.05.2025 berichtet, brach in einem unbewohnten Anwesen in Schwabach am Dienstagabend (06.05.2025) ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 21:05 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) Feuer in einem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Nürnberger ...

