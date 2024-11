Polizei Münster

POL-MS: Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - 87-Jährige am Telefon betrogen

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (22.11., 13.30 Uhr -15.55 Uhr) haben unbekannte Täter mit einem sogenannten "Schockanruf" Bargeld und Schmuck einer 87-Jährigen erbeutet.

Nach Angaben der Seniorin riefen die Betrüger auf dem Festnetztelefon an und gaben ihr gegenüber an, dass ihre Tochter an einem Verkehrsunfall beteiligt sei. Ihre Tochter habe eine Fußgängerin überfahren und wäre anschließend geflüchtet. Deshalb sei sie nun in Haft. Die 87-jährige Münsteranerin könne ihre Tochter gegen eine hohe Summe Bargeld auslösen.

Gegen 15:00 Uhr erschien ein Mann mit Kapuze bei der Seniorin in der Paul-Gerhardt-Straße, der Bargeld und Schmuck bei ihr abholte. Anschließend geht die Münsteranerin zu ihrer Bank und holt weiteres Geld ab. Zuhause bemerkt sie den Betrug.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten und wenn Anrufer von einer vermeintlichen Notlage berichten. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen! Die Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu und wählen Sie im Verdachtsfall die 110!

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell