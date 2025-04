Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (31.03.2025), gegen 16:50 Uhr, war ein 18-jähriger Motorradfahrer auf dem Erfurter Ring in Richtung Magdeburger Straße unterwegs. Der Fahrer eines weißen Mercedes Transporters fuhr auf dem Erfurter Ring in entgegengesetzter Richtung. Zwischen dem Pfarrer-Barth-Weg und dem Potsdamer Weg kam es an einer Engstelle zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der 18-Jährige erschrak und ließ die Kupplung seines Motorrads los, wodurch dieses einen Satz nach vorne machte und mit einer Straßenlaterne zusammenstieß. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Örtlichkeit.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den weißen Transporter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell