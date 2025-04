Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb gleich mehrmals ertappt

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (31.03.2025) meldete die Mitarbeiterin eines Drogerie-Marktes in der Rhein-Galerie einen aktuellen Ladendiebstahl. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass der Dieb in den vergangenen vier Tagen bereits drei Mal beim Stehlen erwischt wurde und versuchte, Waren im Wert von insgesamt circa 1.600 Euro zu entwenden. Zudem wurde ihm bereits in der Woche zuvor, ebenfalls wegen Ladendiebstahls, Hausverbot in allen Filialen der Drogerie-Kette erteilt. Den 28-Jährigen erwarten nun Strafverfahren, u.a. wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.

