POL-PPRP: Widerstand geleistet - ein Polizist leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (31.03.2025), zwischen 07:30 und 12:10 Uhr, entwendeten Unbekannte einen roten Toyota Land Cruiser. Die Eigentümerin parkte ihr Fahrzeug am Morgen verschlossen in der Kurfürstenstraße vor einer Pizzeria. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

mehr