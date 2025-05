POL-MFR: (482) Exhibitionist im U-Bahnhof - Täterfestnahme

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 89 berichtet, wurde in der Nacht vom 24.01.2025 auf den 25.01.2025 in einen Bürokomplex in Nürnberg-Mögeldorf eingebrochen. Die Kriminalpolizei konnte nun einen dringend Tatverdächtigen ermitteln. Der Tatverdächtige drang gewaltsam in das Bürogebäude ein und entwendete Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Der ...

mehr