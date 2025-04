Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Dienstversammlung der Kreisfeuerwehr

Stemmen (ots)

Samstagnachmittag fand im Landgut Stemmen die jährliche Dienstversammlung der Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) statt. Zum zweiten Mal findet die Versammlung im April statt und nicht mehr, wie in vergangenen Jahren, im November.

Kreisbrandmeister Peter Dettmer durfte zahlreiche Gäste begrüßen. Darunter Landrat Marco Prietz, Dezernentin Heike von Ostrowski, Ordnungsamtsleiter Frank Thies, den Vorsitzenden des Ausschusses für Feuerwehr und Rettungsdienst Nico Burfeind, Regierungsbrandmeister Dieter Ruschenbusch sowie zahlreiche Ehrengäste, Funktionsträger und die Gemeinde- und Ortsbrandmeister und deren Vertreter.

Wichtige Wahlen standen bei der Dienstversammlung an. In diesem Jahr galt es die führenden Positionen der Kreisfeuerwehr neu zu wählen. Die Positionen des Kreisbrandmeisters sowie der Leiter der Abschnitte Bremervörde und Zeven sowie deren Stellvertreter standen zur Wahl. Mit überwältigender Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden wurde Peter Dettmer in seinem Amt als Kreisbrandmeister für weitere sechs Jahre Dienstzeit wiedergewählt. Auch die amtierenden Abschnittsleiter aus Bremervörde (Jörg Suske) sowie Zeven (Henning Herzig) wurden in ihren Ämtern bestätigt und einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls mit großer Mehrheit wiedergewählt wurden die stellvertretenden Abschnittsleiter aus Bremervörde (Nils Schwarz) und Zeven (Reiner Harms). Landrat Marco Prietz sowie viele weitere Gratulanten wünschten den Wiedergewählten eine weiterhin glückliche Hand bei ihrer Arbeit.

Kreisbrandmeister Peter Dettmer ließ die letzten Monate, die seit der letzten Dienstversammlung vergangen waren, Revue passieren. 2024 drehte sich im Wesentlichen um die rechtlichen Änderungen im Brandschutzwesen. Das neue Brandschutzgesetz, die überarbeitete Feuerwehrverordnung, ein neuer Blaulichterlass. Viel hat sich geändert, vieles wird noch umgesetzt. Betreuer der Jugendfeuerwehr können nun auch von ihrer Arbeit freigestellt werden. Einen finanziellen Ausgleich dafür zahlt das Land Niedersachsen. Kameradschaftskassen werden erstmalig geregelt und können Teil des Gemeindehaushalts werden. Aber auch die Uniform wird vom Land angefasst; was nicht nur den Feuerwehren, sondern auch den Städten und Gemeinden missfällt, die die neuen Uniformen auf eigene Kosten beschaffen müssen.

Auch die Ausbildung war ein großes Thema im letzten Jahr. Immer mehr wurde digitalisiert und eine neue Grundausbildung eingeführt. Vom Land wurden hierzu wenig Informationen an die Kreisausbilder weitergegeben, sodass sich viel selbst erarbeitet werden musste. Dettmer dankte in seinem Bericht dem Team der Kreisausbilder für die Ausarbeitung eines großartigen Konzeptes, welches gut von den einzelnen Gemeinden umgesetzt wurde. Dennoch sei der erhöhte Bedarf an Lehrgängen nicht abdeckbar. "Der Wille ist da", so Dettmer, doch aufgrund begrenzter Räume, wenig Ausbildern und vor allem wenig Zeit, können diese nicht durchgeführt werden.

1.573 Einsätze waren in 2024 im Landkreis Rotenburg zu verzeichnen. Hierunter auch wieder viele Verkehrsunfälle mit oftmals Schwerstverletzten oder sogar verstorbenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Auch die Suche nach dem kleinen Arian aus Elm bleibt allen Kameradinnen und Kameraden noch in Erinnerung. Dettmer dankte allen "die alles gegeben haben", auch wenn die Suche ein trauriges Ende nahm.

10.142 Feuerwehrmitglieder zählt das Feuerwehrverwaltungsprogramm am 31.12.2024. Hierunter 895 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren und 340 in den Kinderfeuerwehren.

Abschließend dankte Peter Dettmer der Kreisverwaltung, den Familien, Partnern und Arbeitgebern der Feuerwehrleute und den einzelnen Kameradinnen und Kameraden aus dem Landkreis für Ihren Einsatz. "Meine Entscheidung Kreisbrandmeister zu werden habe ich nie bereut, ich habe viel gelernt und lerne heute noch. Feuerwehr ist das beste Hobby", machte er deutlich und beendete damit seinen Jahresbericht.

Zu einer jährlichen Dienstversammlung gehören auch die üblichen Beförderungen und Ernennung. Befördert wurden: - Reiner Harms (Westertimke) zum 1. Hauptbrandmeister - Oliver Austel (Gnarrenburg) zum Oberbrandmeister - Heiko Zellin (Gnarrenburg) zum 1. Hauptlöschmeister - Tobias Mahnke (Westervesede) zum Hauptlöschmeister - Sonja Heins (Tiste) zur Brandmeisterin - Andreas Meyer (Deinstedt) zum Brandmeister

Nachgeholt wurde die Ernennung von Robert Rabe (Buchholz) zum stv. Kreisausbildungsleiter.

In seinen Grußworten beglückwünschte Landrat Marco Prietz die wiedergewählten Führungskräfte zu den mehr als eindeutigen Wahlergebnissen und richtete seinen und den Dank vom Kreistag und der Kreisverwaltung an die Feuerwehr-Technische-Zentrale und die Leitstelle sowie allen Feuerwehrleuten im Landkreis aus. Das Einsatzaufkommen werde immer mehr, er schätzt die gewaltige ehrenamtliche Leistung wert und macht deutlich, dass der Landkreis Rotenburg (Wümme) hinter den Feuerwehrleuten stehe.

Weitere Grußworte richteten unter anderem der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerwehr und Rettungsdienst Nico Burfeind sowie der Regierungsbrandmeister Dieter Ruschenbusch an die Anwesenden.

In seinem Schlusswort ließ Abschnittsleiter Jörg Suske die Versammlung Revue passieren und wünschte allen Anwesenden einen guten Heimweg und ein schönes Wochenende.

