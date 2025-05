Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Recyclingfirma - Stromkabel entwendet

Much (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (16. Mai), 18:00 Uhr, und Montagvormittag (19. Mai), 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Recyclingfirma an der Straße "Hoffnungsthal" in Much. Unbekannte Täter entwendeten dabei eine größere Menge Stromkabel.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Überklettern des Zauns Zutritt zum Firmengelände. Im hinteren Bereich des Gebäudes brachen sie einen Stromkasten auf und schnitten mehrere Stromkabel ab. Der geschätzte Gesamtwert der entwendeten Kabel liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer im Zeitraum des vergangenen Wochenendes im Bereich Much-Hoffnungsthal verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3421 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (Re)

