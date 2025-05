Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zivilfahnder nehmen gesuchten Mann fest

Siegburg (ots)

Am Freitagnachmittag (16. Mai) wurde ein Zivilfahnder der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises in der Straße "Kleiberg" in Siegburg auf einen Mann aufmerksam, der mehrere Elektrogeräte aus einem Container eines Entsorgungsunternehmens entnahm. Der 43-jährige Tatverdächtige war dem Beamten aus früheren polizeilichen Einsätzen bereits bekannt.

Zur Kontrolle wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Bei der anschließenden Durchsuchung nach möglichem Diebesgut fanden die Polizisten verschiedene bislang unbekannte Substanzen, bei denen es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt, eine Feinwaage sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Zudem führte der Mann ein Fahrrad mit sich. Die Überprüfung ergab, dass dieses in Bonn als gestohlen gemeldet wurde. Auch das Fahrrad wurde sichergestellt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. (Re)

