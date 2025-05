Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorfahrt missachtet - Autofahrer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Freitagvormittag (16. Mai) kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bonner Straße / Godesberger Straße / "Auf dem Schellerod" in Troisdorf, bei dem ein 50-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 50-Jährige mit seinem Mazda die Bonner Straße in Richtung Spicher Straße und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren. Zeitgleich näherte sich ein 19-jähriger Fahrer aus Niederkassel mit seinem BMW aus der Straße "Auf dem Schellerod" kommend in Richtung Godesberger Straße - auch er wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Mazda-Fahrer.

Der 19-Jährige gab an, den Mazda nicht gesehen zu haben. Während der junge Fahrer unverletzt blieb, erlitt der 50-jährige Troisdorfer leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Re)

